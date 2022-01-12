Кинофестиваль «Фаджр» пройдет одновременно во всех провинциях Ирана

Заявив, что молодым людям, поддерживающим кино во всех районах Ирана, полезно смотреть самое важное кинособытие в стране, Хазаи сказал: «Это вызовет национальное видение. Поэтому организация кино поддержит реализацию этого процесса и возьмет на себя финансирование показа фильмов».

Указав на то, что из-за коронавируса кинопромышленность работает немного медленнее, чем раньше, Хазаи сказал: «40-й кинофестиваль «Фаджр» проводится в то время, когда эта тенденция затрагивает кинематограф, и по этой причине Организация кинематографии решила усилить энтузиазм в обществе, проведя общенациональный фестиваль на уровне провинции. Кроме того, в разных городах Ирана есть много увлеченной молодежи, которая интересуется кино, и это заставляет их участвовать в этом важном кинематографическом событии и использовать эту возможность».