Пари Сен-Жермен впервые стал чемпионом Лиги чемпионов УЕФА

Париж, Франция – Футбольный клуб Пари Сен-Жермен (ПСЖ) одержал историческую победу в финале Лиги чемпионов УЕФА, разгромив миланский «Интер» со счетом 5:0. Этот триумф стал первым в истории клуба на главном европейском клубном турнире.