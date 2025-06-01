Пари Сен-Жермен впервые стал чемпионом Лиги чемпионов УЕФА

Париж, Франция – Футбольный клуб Пари Сен-Жермен (ПСЖ) одержал историческую победу в финале Лиги чемпионов УЕФА, разгромив миланский «Интер» со счетом 5:0. Этот триумф стал первым в истории клуба на главном европейском клубном турнире.

journalistشهرام مومنی نوکنده
1 июн. 2025 г., 13:14

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