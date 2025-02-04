Четвертый день. События и закулисные моменты 43-я кинофестиваля "Фаджр"

43-й кинофестиваль "Фаджр" под руководством Манучехра Шахсавари проходит с 31 января по 10 февраля в Доме фестиваля в Миладской телебашне. В этом году 33 фильма будут соревноваться в секции "Грёзы Симурга" и 4 фильма - в секции анимации. Из 33 фильмов 13 работ будут оцениваться в секции дебютных фильмов.
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