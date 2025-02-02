Лига плавания клубов Ирана

Двадцать первый тур лиги плавания клубов Ирана с участием более 150 пловцов в составе 9 команд в 19 индивидуальных и командных дисциплинах прошел в субботу и воскресенье, совпадая с декадой "Фаджр", в бассейне спортивного комплекса "Азади" в Тегеране.