Лига плавания клубов Ирана

Двадцать первый тур лиги плавания клубов Ирана с участием более 150 пловцов в составе 9 команд в 19 индивидуальных и командных дисциплинах прошел в субботу и воскресенье, совпадая с декадой "Фаджр", в бассейне спортивного комплекса "Азади" в Тегеране.

journalistشهرام مومنی نوکنده
2 февр. 2025 г., 21:25

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