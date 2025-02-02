Лига плавания клубов Ирана

Двадцать первый тур лиги плавания клубов Ирана с участием более 150 пловцов в составе 9 команд в 19 индивидуальных и командных дисциплинах прошел в субботу и воскресенье, совпадая с декадой "Фаджр", в бассейне спортивного комплекса "Азади" в Тегеране.
Похожие новости
-
Иранская премьер-лига по конному поло среди женщин
22-я неделя иранской премьер-лиги по конному поло среди женщин — Кубок Лотуса прошла в четверг…
-
Иранская премьер-лига по карате
В четверг, 2 января, в Тегеране прошел финальный этап иранской премьер-лиги по карате.
-
Иранский борец: встреча с российскими спортсменами стала значимым опытом для иранских борцов
Тегеран, 1 декабря, ИРНА – Хабибулла Ахлаги, обладатель двух бронзовых медалей чемпионата мира…
Ваш комментарий