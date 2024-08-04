Пустыня "Шуш Гом"

«Шуш Гом» - это пустынная зона в Восточном Азербайджане, которая является нетронутой пустынной территорией площадью более шести гектаров. Она расположена в 80 километрах к северо-востоку от Тебриза, посередине дороги между Харисом и Ахаром. Этот район представляет собой неизведанную пустыню в сердце благоприятных горных районов Восточного Азербайджана, которая была сформирована со временем и под воздействием сильных ветров.