Открытие 13-й международной выставки инноваций и технологий INOTEX 2024

Тегеран, 8 мая, ИРНА – 13-я международная выставка инноваций и технологий INOTEX 2024 открылась во вторник вечером, 7 мая, в присутствии вице-президента Ирана по науке и технологиям Рухоллы Дехгани Фирузабади.

8 мая 2024 г., 12:54

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