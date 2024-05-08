Открытие 13-й международной выставки инноваций и технологий INOTEX 2024

Тегеран, 8 мая, ИРНА – 13-я международная выставка инноваций и технологий INOTEX 2024 открылась во вторник вечером, 7 мая, в присутствии вице-президента Ирана по науке и технологиям Рухоллы Дехгани Фирузабади.
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