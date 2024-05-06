Инотекс проведет международное мероприятие «FARIS AWARDS 2024»

Мохаммад Маджед, комиссар Международной рекламной ассоциации в Иране, сказал, что это мероприятие названо в честь "Фарис Ибрагим Абухамеда", как одного из величайших медиа- и рекламных деятелей XX века.

Он добавил, что премия "Фарис" в области социальной ответственности и воспитания будущих звезд сосредоточена на представлении людей, которые сыграли особую роль в развитии следующего поколения и создании условий для роста молодых талантов.

По словам комиссара Международной рекламной ассоциации в Иране, это мероприятие пройдет в четверг, 9 мая, с 14:00 до 18:00 на сцене INOTEX с участием и выступлениями выдающихся преподавателей и известных личностей из Нидерландов, Австралии, России, Китая, Турции, Малайзии, Ливана и ряда членов правления Международной рекламной ассоциации (IAA).