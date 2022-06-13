13 июн. 2022 г., 20:47
Journalist ID: 2388
News Code: 84787571
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Президент Венесуэлы посетил мавзолей Имама Хомейни

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сегодня 13 июня посетил мавзолей Имама Хомейни.

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