12 июн. 2022 г., 23:01
Journalist ID: 2388
News Code: 84786407
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Президент Венесуэлы посетил компанию МАПНА

Компания МАПНА по Развитию и Строительству Электростанций была основана в 1991 году с целью реализации проектов в области тепловых электростанций. Сегодня президент Венесуэлы посетил этот завод.

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