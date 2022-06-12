Президент Венесуэлы посетил компанию МАПНА

Компания МАПНА по Развитию и Строительству Электростанций была основана в 1991 году с целью реализации проектов в области тепловых электростанций. Сегодня президент Венесуэлы посетил этот завод.
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