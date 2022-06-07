7 июн. 2022 г., 20:53
Journalist ID: 2388
News Code: 84780749
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Церемония празднования Дня России

Сегодня 7 июня в посольстве РФ в Тегеране прошла церемония празднования Дня России в присутствии иностранных гостей и представителей разных стран по приглашению посла России Левана Джагаряна.

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