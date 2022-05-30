Торжественный прием президента Таджикистана в Тегеране

Сегодня во дворце Саад Абад президент Ирана Эбрахим Раиси официально приветствовал таджикского коллегу Эмомали Рахмона, находящегося с рабочим визитом в Тегеране.
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