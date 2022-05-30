30 мая 2022 г., 12:24
Journalist ID: 2388
News Code: 84772009
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Торжественный прием президента Таджикистана в Тегеране

Сегодня во дворце Саад Абад президент Ирана Эбрахим Раиси официально приветствовал таджикского коллегу Эмомали Рахмона, находящегося с рабочим визитом в Тегеране.

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