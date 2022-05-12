12 мая 2022 г., 16:12
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News Code: 84750543
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Торжественный прием и официальная церемония встречи Эмира Катара

Сегодня в четверг Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани во главе делегации высокого уровня прибыл в Тегеран с рабочим визитом.

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