28 мая 2022 г., 20:52
Journalist ID: 2388
News Code: 84770147
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Подземная база беспилотников «313» армии Ирана

Начальник штаба ВС Ирана генерал Мохаммад Багери сегодня посетил секретную базу беспилотников армии.

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