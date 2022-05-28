В Иране представили крылатую ракету и беспилотник Хейдар

Церемония прошла под эгидой начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.
Ракета местного производства «Хайдер-1» имеет дальность полета 200 километров в час и скорость 1000 километров в час и запускается с беспилотных летательных аппаратов «Фатрас» и «Каман-22».
«Хайдер-2» - это беспилотник, который перевозится вертолетом и был впервые представлен сегодня под эгидой генерал-майора Багери.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери сегодня посетил военную базу иранской армии, предназначенную для беспилотных летательных аппаратов.
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