В Иране представили крылатую ракету и беспилотник Хейдар

Церемония прошла под эгидой начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.

Ракета местного производства «Хайдер-1» имеет дальность полета 200 километров в час и скорость 1000 километров в час и запускается с беспилотных летательных аппаратов «Фатрас» и «Каман-22».

«Хайдер-2» - это беспилотник, который перевозится вертолетом и был впервые представлен сегодня под эгидой генерал-майора Багери.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери сегодня посетил военную базу иранской армии, предназначенную для беспилотных летательных аппаратов.

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