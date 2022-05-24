24 мая 2022 г., 20:02
Journalist ID: 2177
News Code: 84766273
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Весна в иранском Ардебиле

Город Герми, известный как город Добахар на границе Азербайджанской Республики обладает уникальной природой. Равнины этого пограничного региона весной полны прекрасных цветов.

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