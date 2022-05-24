Весна в иранском Ардебиле

Город Герми, известный как город Добахар на границе Азербайджанской Республики обладает уникальной природой. Равнины этого пограничного региона весной полны прекрасных цветов.
Похожие новости
-
Весна в садах Кермана
Весна в садах города Керман на юго-востоке Ирана начинается с цветения разнообразных деревьев.…
-
Наступает весна во всей своей красе в Тегеране
Тегеран, 14 марта, ИРНА – Иранцы за последние два года не смогли нормально праздновать Новруз из-за…
-
Ранняя весна уже пришла на север Ирана
Жители севера Ирана на берегу Каспийского моря уже встретили раннюю весну.
Your Comment