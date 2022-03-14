Наступает весна во всей своей красе в Тегеране

Весна, который наступает через одну неделю, изменила атмосферу Тегерана и больших городов Ирана. Стены, улицы и рекламные щиты в городе нам показывают, что всего осталось несколько дней до нового года.

Одной из крупнейших, закрепившихся традиций иранской земли, дошедших до нас с древних времён, является праздник Новруз, торжество по случаю начала Нового года. Эти обряды не только не изжили себя в разгаре горьких событий, происшедших с нашей страной, но и после прихода ислама приняли исламско-религиозную окраску, сохраняя при этом свою чисто иранскую сущность.

Мэр Тегерана изо всех сил предпринял свои усилия, чтобы создать новогоднюю атмосферу в столице. Если вы в эти дни находитесь в Тегеране с визитом, вы сможете наслаждаться новогодними памятниками и красочными стенами в городе.

Цветы нарциссы во всех точках города

Генеральный директор Организации по благоустройству Тегерана говорит о планах, которые сделают Тегеран другой столицей на Навруз в этом году: «В течение этих двух лет Новруз оказался под влиянием Covid-19. В этом году ситуация может быть немного лучше, чем в предыдущие два года. Создание муралов, освещения и городское озеленение — вот некоторые из проектов, которые изменят облик города».



Цветные яйца также будут окрасить город. Около 100 художников рисуют и окрасят яйца в основных площадях и улицах Тегерана.

По его словам, также будут установление большие аквариумы в городе, туда тегеранцы после новогодних каникул могут бросать свои красные рыбки. Красные рыбки являются одним из компонентов скатерти «Хафт Син».