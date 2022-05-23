23 мая 2022 г., 18:27
Journalist ID: 2388
News Code: 84764679
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Заседание замглав МИД стран - членов ОЭС

Сегодня в понедельник замглав МИД стран - членов ОЭС встретились и обсудили важные вопросы в этом отношении.

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