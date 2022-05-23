Сегодня в понедельник замглав МИД стран - членов ОЭС встретились и обсудили важные вопросы в этом отношении.
Похожие новости
-
Состоялось заседание замглав МИД стран - членов ОЭС в Тегеране
Тегеран, 23 мая, ИРНА – Сегодня в понедельник замглав МИД стран - членов ОЭС встретились и…
-
Замглав МИД стран - членов ОЭС встретятся в Тегеране
Тегеран, 22 мая, ИРНА - Замглав МИД стран - членов ОЭС на этой неделе в понедельник и во вторник…
-
Иранский город Сари стал столицей туризма ОЭС
Тегеран, 10 мая, ИРНА – На церемонии представления Сари как столицей туризма Организации экономическ…
Your Comment