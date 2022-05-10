Иранский город Сари стал столицей туризма ОЭС

Выступая на церемонии открытия Столицы туризма ОЭС 2022 года, которая состоялась во вторник в городе Сари на севере Ирана, генерал-губернатор провинции Мазандаран Махмуд Хоссейнипур сказал, что туризм является хорошей основой для создания рабочих мест для жителей провинции и всех государств - членов ОЭС.

Он отметил, что привлечение иностранных инвестиций является приоритетом для провинции, и местное правительство проложит путь для иностранного бизнеса в провинцию, которая, по словам Хоссейнипура, обладает высоким потенциалом в сельском хозяйстве, промышленности и морских портах.

На церемонии присутствовали послы девяти государств - членов ОЭС в Иране и официальные лица региональной организации, а также министр туризма Ирана.

Иностранные гости первого международного мероприятия Сари 2022 будут посещать экономическую инфраструктуру и туристические возможности Мазандарана на днях.

Предложение о назначении города Сари столицей туризма ОЭС было выдвинуто в 2018 году со стороны Мазандарана и в итоге было одобрено постановлением кабинетов министров по туризму ОЭС в Таджикистане в том же году.

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