Собрание автомобилей марки «Volkswagen» в Ширазе

В пятницу, 20 мая, у комплекса крепости Керим-хан в Ширазе состоялось собрание автомобилей марки «Volkswagen» по случаю Недели культурного наследия. Мероприятие было организовано Ассоциацией исторических автомобилей Шираза.
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