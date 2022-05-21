21 мая 2022 г., 10:53
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Собрание автомобилей марки «Volkswagen» в Ширазе

В пятницу, 20 мая, у комплекса крепости Керим-хан в Ширазе состоялось собрание автомобилей марки «Volkswagen» по случаю Недели культурного наследия. Мероприятие было организовано Ассоциацией исторических автомобилей Шираза.

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