18 мая 2022 г., 16:49
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Церемония крещения младенцев религиозного меньшинства мандеев в Ахвазе

Сегодня 18 мая последователи религиозного меньшинства мандееви совершили крещение младенцев на берегах реки Карун в Ахвазе. Мандеи — этнорелигиозная группа, живущая на Ближнем Востоке, распространённая, в основном, на территории Ирака и Ирана.

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