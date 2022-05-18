Церемония крещения младенцев религиозного меньшинства мандеев в Ахвазе

Сегодня 18 мая последователи религиозного меньшинства мандееви совершили крещение младенцев на берегах реки Карун в Ахвазе. Мандеи — этнорелигиозная группа, живущая на Ближнем Востоке, распространённая, в основном, на территории Ирака и Ирана.