7 янв. 2020 г., 16:33
Journalist ID: 2390
News Code: 83625013
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Церемония крещения Иисуса Христа в Тегеране

Церемония крещения Иисуса Христа в понедельник прошла в соборе Григорь Рошангар в Тегеране.

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