17 апр. 2022 г., 12:48
Journalist ID: 2177
News Code: 84719287
0 Persons

Tags

Медный рудник Сарчешме в Кермане

Медный рудник Сарчешме в провинции Керман на юго-востоке Ирана является вторым по величине в мире и крупнейшим в мире открытым медным рудником. Рудник содержит более 1,2 млрд тонн оценочных запасов меди, а также значительное количество полезных ископаемых.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha