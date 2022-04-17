Медный рудник Сарчешме в Кермане

Медный рудник Сарчешме в провинции Керман на юго-востоке Ирана является вторым по величине в мире и крупнейшим в мире открытым медным рудником. Рудник содержит более 1,2 млрд тонн оценочных запасов меди, а также значительное количество полезных ископаемых.
Похожие новости
-
Бирюзовый рудник в Нейшабуре возрастом 7000 лет
В самом сердце горы, пройдя через темные и извилистые туннели, не достигающие высоты двух метров,…
-
«Минеральный туризм» - путешествие в неизведанный мир заброшенных шахт
Тегеран, 7 января, ИРНА - «Минеральный туризм» - это возможность познакомиться с неизвестными…
-
Самый болшой бирюзовый рудник мира
Самый болшой бирюзовый рудник мира расположен в иранском городе Нишапур.
Your Comment