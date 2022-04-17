Медный рудник Сарчешме в Кермане

Медный рудник Сарчешме в провинции Керман на юго-востоке Ирана является вторым по величине в мире и крупнейшим в мире открытым медным рудником. Рудник содержит более 1,2 млрд тонн оценочных запасов меди, а также значительное количество полезных ископаемых.