«Минеральный туризм» - путешествие в неизведанный мир заброшенных шахт

Иран - это земля с беспрецедентным разнообразием ресурсов и полезных ископаемых с различными действующими и заброшенными шахтами, возникшими несколько тысяч лет назад, что является новым потенциалом минерального туризма в цепочке добавленной стоимости и бизнесе туристической индустрии. Знакомство с инструментами и оборудованием для разведки и бурения шахт с древних времен в заброшенных шахтах до современных инструментов разведки в современных шахтах, является одной из достопримечательностей этого вида туризма.

Знакомство с первоисточниками важных отраслей промышленности страны и драгоценных камней, которые добываются из самого сердца земли, знание исторического наследия и знакомство с одним или несколькими геологическими периодами, помимо привлекательности, может превратить шахту в место назначения для туристов и обеспечить стабильный доход для людей.

Для людей и туристов особенно привлекательно увидеть все виды минералов и камней, особенно драгоценные камни и драгоценности, посетить открытые или подземные шахты, изучить методы их разведки и добычи, пересечь подземные туннели, понаблюдать за горнодобывающими и транспортными машинами.

Некоторые из известных и туристических рудников страны следующие:

Ангуран. Крупнейший горнодобывающий комплекс – «свинцово-цинковый туризм» на Ближнем Востоке

Ангуран, как крупнейший на Ближнем Востоке туристический комплекс, связанный с свинцово-цинковыми минералами, является потенциальной скрытой туристической достопримечательностью в Зенджане, одной из действующих шахт в стране и крупнейшим комплексом по добыче свинца и цинка на Ближнем Востоке. Принимаемые туристы и из-за подготовки жилых помещений могут быть как одно из самых посещаемых мест для туристов, направляющихся в провинцию Зенджан.

Махнешан, который является одним из центров добычи полезных ископаемых в провинции Зенджан, является самым богатым рудником свинца и цинка на Ближнем Востоке и единственным действующим золотым рудником в провинции Зенджан, который, несмотря на наличие исторических объектов, природных и туристических достопримечательностей, может привлечь инвесторов. Махнешан предлагает различные аспекты сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, аквакультуры, экотуризма, создания музеев и туризма в регионе.

Бирюзовый рудник Нейшабур - старейший действующий рудник в мире

В Гармсаре есть очень большие подземные соляные шахты, которые хорошо привлекают туристов; Кроме того, бирюзовый рудник Нейшабур с историей около 6300 лет является старейшим действующим рудником в мире. Превращение заброшенной шахты по добыче декоративного камня в Голпаегане в туристическую достопримечательность лесопарка также является одним из успешных примеров горного туризма в стране.

рудники Потас-Хор и Биябанак в Исфахане, соляная шахта Гармсар, Флорин в Савадкухе, Мазандаран, бирюзовая шахта Нейшабур, старейший действующий рудник в мире, свинцовые и цинковые рудники в Анарак-Нахлак в Наине с историей добычи 2000 лет могут включиться в этот список.