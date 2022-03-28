journalistرسول شجاعی
28 мар. 2022 г., 19:26
News Code: 84698640
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Храм огня в Исфахане

Храм огня, или так называемый храм Атешгях - это остатки древнего зороастрийского сооружения, расположенного на высоком холме в окрестностях иранского города Исфахан.

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