Отношения России и Ирана сквозь десятилетия (1927-1973-е гг.)

Тегеран, ИРНА - В 2021 году отмечаются две юбилейные даты в истории российско-иранских отношений – столетие советского-персидского Договора о дружбе и двадцатилетие Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Новостное агентство и радио Sputnik и информационное агентство IRNA в рамках празднования юбилейных дат проводят совместную фотовыставку. Ввиду действующих коронавирусных ограничений проект реализуется в онлайн-формате.