Национальный ботанический сад Ирана расположен к северо-западу от Тегерана. Созданный в Тегеране при научно-исследовательском институте лесов и пастбищ Национальный ботанический сад принимает в новогодние дни многочисленных посетителей. В саду насчитывается более 3 тыс. видов кустарниковых растений и деревьев.
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