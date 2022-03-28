Национальный ботанический сад Ирана расположен к северо-западу от Тегерана. Созданный в Тегеране при научно-исследовательском институте лесов и пастбищ Национальный ботанический сад принимает в новогодние дни многочисленных посетителей. В саду насчитывается более 3 тыс. видов кустарниковых растений и деревьев.