28 мар. 2022 г., 11:03
Journalist ID: 2390
News Code: 84698128
0 Persons

Tags

Национальный ботанический сад Ирана

Национальный ботанический сад Ирана расположен к северо-западу от Тегерана. Созданный в Тегеране при научно-исследовательском институте лесов и пастбищ Национальный ботанический сад принимает в новогодние дни многочисленных посетителей. В саду насчитывается более 3 тыс. видов кустарниковых растений и деревьев.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha