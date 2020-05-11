11 мая 2020 г., 13:40
Journalist ID: 2177
News Code: 83783824
0 Persons

Сад цветов в Исфахане

Сад цветов — ботанический сад, расположенный на берегу реки Заяндеруд. Всего в ботаническом саду представлено тысячи различных видов растений.

Your Comment

You are replying to: .
7 + 3 =