25 мар. 2022 г., 17:21
Journalist ID: 2388
News Code: 84695734
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Гости Тегерана посетили Дворец-музей Голестан

Иранцы из разных частей страны приехали в Тегеран и посетили Дворец-музей Голестан в сердце города.

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