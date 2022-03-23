Весенний снегопад на севере Ирана

Резкое снижение температуры и в результате снегопад на высотах города Келардашт сделал этот район белым и шикарным в первые дни Новруза.
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