Туристы во время Новруза в Исфахане

Площадь «Имам» в Исфахане – одна их достопримечательностей этого города, которая ежегодно привлекает многочисленных туристов.
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