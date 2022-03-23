23 мар. 2022 г., 17:47
Journalist ID: 2388
News Code: 84694129
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Туристы во время Новруза в Исфахане

Площадь «Имам» в Исфахане – одна их достопримечательностей этого города, которая ежегодно привлекает многочисленных туристов.

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