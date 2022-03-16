16 мар. 2022 г., 20:14
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News Code: 84688108
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Церемония закрытия 30-й премии «Книга года»

Во вторник в Тегеране состоялась церемония закрытия и награждение 26 лауреатов 39-й премии «Книга года» и 4 лауреатов 29-й Всемирной книжной премии Исламской Республики Иран. В церемонии присутствовал президент Ирана Эбрахим Раиси.

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