Церемония закрытия 30-й премии «Книга года»

Во вторник в Тегеране состоялась церемония закрытия и награждение 26 лауреатов 39-й премии «Книга года» и 4 лауреатов 29-й Всемирной книжной премии Исламской Республики Иран. В церемонии присутствовал президент Ирана Эбрахим Раиси.