Церемония закрытия 30-й премии «Книга года»

Во вторник в Тегеране состоялась церемония закрытия и награждение 26 лауреатов 39-й премии «Книга года» и 4 лауреатов 29-й Всемирной книжной премии Исламской Республики Иран. В церемонии присутствовал президент Ирана Эбрахим Раиси.
Похожие новости
-
Представлена книга «Иран от Кира великого до аятоллы Хомейни» в российском телеканале
Тегеран, 5 февраля, ИРНА - Популярный российский Первый канал в программе представления и критики…
-
Московская международная книжная ярмарка с оттенком иранской цивилизации
Тегеран, 5 декабря, ИРНА - На 23-м Международном книжном фестивале мыслительной литературы,…
-
Иранский вратарь занесен в Книгу рекордов Гиннеса по самому длинному выброску
Тегеран, 26 ноября, ИРНА - Иранский вратарь Алиреза Бейранванд славится далеким выбросом мяча…
Your Comment