Московская международная книжная ярмарка с оттенком иранской цивилизации

На 23-й Московской международной книжной выставке, была представлена книга «Иран от истоков до аятоллы Хомейни» известного российского писателя Алекса Громова, изданной с предисловием посла Исламской Республики Иран Казема Джалали при поддержке Фонда Ибн Сины.

Автор книги Алекс Громов на церемонии представления сказал: «Эта книга касается вопросов, которые россияне еще не слышали об Иране, и им может быть интересно получить хорошее представление об иранской культуре и цивилизации».

Посол Исламской Республики Иран Казем Джалали также заявил, что история и цивилизация Ирана - это древняя и хорошо известная история на мировой арене.