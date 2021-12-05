5 дек. 2021 г., 20:05
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News Code: 84566735
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Московская международная книжная ярмарка с оттенком иранской цивилизации

Московская международная книжная ярмарка с оттенком иранской цивилизации

Тегеран, 5 декабря, ИРНА - На 23-м Международном книжном фестивале мыслительной литературы, проходившем в Москве, была представлена книга известного русского автора, которая знакомит с цивилизацией Ирана с момента его возникновения до Исламской революции и восьми лет ирано-иракской войны.

На 23-й Московской международной книжной выставке, была представлена книга «Иран от истоков до аятоллы Хомейни» известного российского писателя Алекса Громова, изданной с предисловием посла Исламской Республики Иран Казема Джалали при поддержке Фонда Ибн Сины.

Автор книги Алекс Громов на церемонии представления сказал: «Эта книга касается вопросов, которые россияне еще не слышали об Иране, и им может быть интересно получить хорошее представление об иранской культуре и цивилизации».

Посол Исламской Республики Иран Казем Джалали также заявил, что история и цивилизация Ирана - это древняя и хорошо известная история на мировой арене.

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