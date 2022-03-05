Выставка "Воплощение начала" на башне Азади

Групповая выставка «Воплощение начала» с участием 73 художников в областях живописи, каллиграфии и фотографии открылась в пятницу вечером на башне Азади в Тегеране.
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