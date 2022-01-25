Выставка скульптур из металла

Выставка металлических скульптур Исмаила Наджафи под названием «Сказки металла 3» проходит в центральном арт-галерее города Урмия в провинции западный Азербайджан.
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