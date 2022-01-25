25 янв. 2022 г., 17:03
Journalist ID: 2177
News Code: 84626503
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Выставка скульптур из металла

Выставка металлических скульптур Исмаила Наджафи под названием «Сказки металла 3» проходит в центральном арт-галерее города Урмия в провинции западный Азербайджан.

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