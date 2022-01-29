В выходные в иранском Шахрекорде прошли снежные гонки на внедорожниках. В соревнованиях приняли участие экипажи, приехавшие из разных городов провинции Чахар-Махал и Бахтияри на юго-западе Ирана.
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