29 янв. 2022 г., 21:33
Journalist ID: 2177
News Code: 84631074
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Снежные гонки на внедорожниках

В выходные в иранском Шахрекорде прошли снежные гонки на внедорожниках. В соревнованиях приняли участие экипажи, приехавшие из разных городов провинции Чахар-Махал и Бахтияри на юго-западе Ирана.

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