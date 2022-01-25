25 янв. 2022 г., 12:44
Journalist ID: 2390
News Code: 84626065
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Снежные горы в иранском Керманшахе

Недавний снегопад похоронил горы под толстыми сугробами в городе Керманшах на западе Ирана.

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