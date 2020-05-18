Всемирный день Аль-Кудса
Тегеран, ИРНА - Кульминацией программы Всемирного дня Аль-Кудса в этом году является важное историческое выступление Верховного лидера Илсламской революции аятоллы Хаменеи, в котором он обсудит Кудс, Палестину и текущие события в регионе и мире. Это выступление превратится в кульминацию в истории движения Сопротивления.
Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи 22 мая в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудса выступит с телеобращением к мусульманскому миру. Прямой эфир выступления лидера в 12 часов по местному времени (11:30 мск.) будет транслироваться по телевизору и радио.
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Уровень воды Каспийского моря снизился на 13 см
Сари, 18 мая, ИРНА - Глава Национального центра изучения и исследования Каспийского моря в Сари Масуме Бани Хашеми сказала, что уровень воды в Каспийском море в прошлом году (2019) снизился примерно на 13 см по сравнению с 2018 годом.
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Посол Палестины в России: никто в Палестине не принимает сделку века
Москва, 18 мая, ИРНА - Посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль сказал, что сделка века обречена на провал, и ни один палестинец его не примет.
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Началось разрушения старого моста через серахскую границу с Туркменистаном
Мешхед, 18 мая, ИРНА - Согласно соглашению между Ираном и Туркменистаном, начался снос старого металлического моста через пограничную реку Таджан в Хорасане Разави. Об этом сообщил губернатор Серахса Мохаммад-Реза Раджаби Могаддам.
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Весенний сбор чая в Гиляне
Из-за проливных дождей сбор урожая и обработка весеннего чая на фермах Гиляна начались с небольшой задержкой в мае.
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Подвесной мост из стекла Гир
Подвесной мост из стекла Гир в Ардебиле, Иран, была готова открыться в июне с частными инвестициями.
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Международное водно-болотное угодье Куригёль
Куригёль — водно-болотное угодье в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана, примерно в 18 км к северо-западу от Анабаптист и 40 км к юго-востоку от Тебриза. Расположено в аллювиальной котловине, а окружено крайними северо-восточными отрогами Саханда и окрестными горами, расположенными на 1905 м на высоте над уровнем моря. угодье имеет поверхность 129 га, глубину 5,0 м и объём 3 миллиона м³.
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Коронавирус тихо убивает палестинских заключенных
Тегеран, 18 мая, ИРНА - По данным Организации палестинских заключенных, 6500 палестинцев, в том числе 57 женщин, 300 детей и 13 депутатов палестинского парламента, находятся в плену у Израиля, а некоторых даже не судили.
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В Иране было произведено около 1,3 млн. тонн рыбной продукции
Тегеран, 18 мая, ИРНА - Глава рыбохозяйственной организации Ирана Набиоллах Хун-Мирзаи заявил, что несмотря на санкции и сложные условия в стране, производство рыбной продукции Ирана в прошлом году достигла более одного миллиона 280 тысяч тонн.
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Законопроект противодействия враждебным мерам сионистского режима утвержден в парламенте
Тегеран, 18 мая, ИРНА - Законопроект противодействия враждебным мерам сионистского режима в понедельник он был одобрен большинством голосов депутатов иранского парламента.
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Принципиальная политика Ирана заключается в укреплении всестороннего сотрудничества с Ираком: Рухани
Тегеран, 18 мая, ИРНА - В телефонном разговоре президенты Ирана и Ирака назвали отношения между двумя странами братскими, историческими и культурными и подчеркнули необходимость работать над развитием, укреплением и всесторонних отношений между Тегераном и Багдадом.
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Иран отметит день Аль-Кудса, пока есть оккупация и преступление: МИД
Тегеран, 18 мая, ИРНА – Пока есть оккупация, агрессия и преступления, всемирный день Аль-Кудса отмечается, и Иран останется пионером в этом движении. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
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Всемирный день Аль-Кудса
Тегеран, ИРНА - Кульминацией программы Всемирного дня Аль-Кудса в этом году является важное историческое выступление Верховного лидера Илсламской революции аятоллы Хаменеи, в котором он обсудит Кудс, Палестину и текущие события в регионе и мире. Это выступление превратится в кульминацию в истории движения Сопротивления. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи 22 мая в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудса выступит с телеобращением к мусульманскому миру. Прямой эфир выступления лидера в 12 часов по местному времени (11:30 мск.) будет транслироваться по телевизору и радио.
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В Иране число жертв коронавируса превысило 7 тыс.
Тегеран, 16 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 122 492, летальных исходов — на 7057, зафиксирован 95661 случай выздоровления. Об этом сообщил сегодня глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.
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Представители религиозных меньшинств Ирана выразили готовность для продолжения работы в парламенте
Тегеран, 18 мая, ИРНА – Представители религиозных меньшинств парламента Ирана в совместном заявлении объявили о том, что они готовы продолжать служить народу и государству Ирана.
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Экспорт электроэнергии из Ирана вырос на 27%
Тегеран, 18 мая, ИРНА - Объем электроэнергии, экспортируемой Исламской Республикой Иран в соседние страны в 2019 году, увеличился на 27,6% по сравнению с предыдущим годом и составил более 8 млрд киловатт-часов, что в 6 раз больше, чем импорт электроэнергии в этом году.
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Нельзя говорить с иранцами языком высокомерия: посол Хорватии в Иране
Белград, 18 мая, ИРНА – "Горжусь тем, что я живу в Иране. Страна, в которой укоренится история хорватов согласно научным документам", заявил посол Хорватии в Тегеране Драго Штамбук.
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Враги стремятся преувеличить пожар в гробнице Есфири и Мардохея: глава Ассоциации еврейских общин
Хамадан, 18 мая, ИРНА - Глава Ассоциации еврейских общин Ирана Хомаюн Самих сказал, что враги и противники единства, сплоченности и солидарности иранского общества стремятся преувеличить инцидент в гробнице Есфири и Мардохея, хотя опубликованные ими новости не соответствуют действительности.
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Иранский народ может одержать победу над своими врагами: Лидер
Тегеран, 18 мая, ИРНА – Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи назвал основной целью противостояния иранскому народу врагами предотвращение формирования привлекательного образца для других наций.
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Ал-кудс - путь мучеников
В Иране пройдет кампания в поддержку палестинцев
Тегеране, 17 мая, ИРНА - По случаю Международного дня Ал-Кудс, в последнюю пятницу священного месяца Рамадан, пройдет рекламная кампания на тему Священного Ал-Кудса под названием «Сангнаме».
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Башне Азади в Тегеране исполняется 50 лет
Тегеран, 17 мая. ИРНА — Башне Азади (на языке фарси означает «свобода») в этом году исполняется 50 лет, заявил руководитель культурно-художественного комплекса "Башня Азади" Алиреза Хафизи.
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Мовзолей Хайяма в Иране
28 Ордибехешта (17 мая) по иранскому календарю в Иране отмечается Национальный день памяти Омара Хайяма. Омар Хайям Нишапури — персидский философ, математик, астроном и поэт. Внёс вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Известен во всём мире как философ и выдающийся поэт, автор цикла философских рубаи.
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Зариф предостерег США от угроз танкерам, идущим в Венесуэлу
Тегеран, 17 мая. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором призвал США уважать международное право, в частности, свободу судоходства.
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Иран поддерживает сохранение единства в руководстве Афганистана
Тегеран, 17 мая. ИРНА — Исламская Республика Иран поддерживает сохранение единства всех афганских групп, заявил глава МИД Ирана во время телефонных переговоров с президентом Афганистана Ашрафом Гани и бывшим премьером Абдуллой Абдуллой.
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Тегеран приветствует политическое соглашение в руководстве Афганистана
Тегеран, 17 мая. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран приветствует политическое соглашение в руководстве Афганистанеа, подчеркнув, что власти Ирана готовы и далее оказывать помощь во внутриафганском урегулировании страны.
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Музей Персидского залива в Бушере
Региональный музей Персидского залива был открыт в 2008 году в районе Сабзабад в городе Бушер на юге Ирана.
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Еврейское кладбище Мордехая и Эстера в иранском Хамедане
В городе Хамедан произошел пожар на известное еврейское кладбище Мордехая и Эстера. Кладбище является одним из известных и популярных мест для евреев всего мира.
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Экспорт цитрусовых и киви из провинции Мазандаран составил $200 млн
Сари, 17 мая. ИРНА — Объем экспорта цитрусовых и киви из провинции Мазандаран за прошедший 1398 иранский год (20 марта 2019 г. – 19 марта 2020 г.) составил $200 млн., заявил начальник областного координационного управления по экономическим вопросам провинции Мехди Голчуб.
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Иран планирует производить товары стоимостью 10 млрд. евро в текущем году
Тегеран, 17 мая, ИРНА – Министерство промышленности, рудников и торговли Ирана в целях политики продвижения собственного производства на фоне жестких санкций планирует производить товары стоимостью 10 млрд. евро в текущем иранском 1399 году (21 марта 2020 г. - 20 марта 2021 г.).
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Сделка века не будет реализована
Тегеран, 17 мая, ИРНА - Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал о том, что «Сделка века» не будет реализована. Он также сделал акцент на позиции Ирана по поддержке палестинского народа.
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Аль-Кудс – путь мучеников
Лидер выступит с телеобращением во Всемирный день Аль-Кудса
Тегеран, 17 мая, ИРНА – Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи 22 мая в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудса выступит с телеобращением к мусульманскому миру.
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В Иране число жертв коронавируса приблизилось к 7 тысячам
Тегеран, 17 мая, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 120 198, летальных исходов — на 6988, зафиксированы 94 464 случая выздоровления. Об этом сообщил в воскресенье глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.
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Аль-Кудс — путь мучеников
Эксперт: план Израиля аннексировать часть Западного берега реки Иордан удвоил важность дня аль-Кудс
Нью-Йорк, 17 мая. ИРНА — План сионистского режима аннексировать часть Западного берега реки Иордан удвоил важность международного дня аль-Кудс в этом году, считает американский историк и писатель Джеральд Хорн.
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Россия доставила в Иран три партии ткани для изготовления масок
Тегеран, 17 мая. ИРНА — Россия в качестве гуманитарной помощи в условиях распространения коронавируса доставила в Иран три партии ткани, необходимой для изготовления медицинских масок, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
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Ирано-иракские отношения могут служить образцом успешного сотрудничества: министр обороны ИРИ
Тегеран, 17 мая, ИРНА – «Иран заинтересован отдать все свои возможности Ираку, и превратиться в стратегический партнер», заявил министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана генерал Амир Хатами.
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Аль-Кудс – путь мучеников
Совет исламского братства Афганистана призвал к освобождению Кудса
Кабул, 17 мая, ИРНА – Накануне международного дня Аль-Кудс, Совет исламского братства Афганистана заявил о необходимости освобождения Иерусалима.
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В Иране отмечают национальный день Омара Хайяма
Тегеран, 17 мая. ИРНА — 28 Ордибехешта (17 мая) по иранскому календарю в Иране отмечается Национальный день памяти Омара Хайяма, чьей мавзолей ежегодно принимает его любителей в городе Нейшабур на северо-востоке Ирана.
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Аль-Кудс — путь мучеников
Антисионистские группы по всему миру заявили о своей поддержке инициативе поднять флаг Палестины
Лондон, 17 мая. ИРНА — Различные антисионистские группы по всему миру опубликовали сообщения в социальных сетях, в которых выражали свою поддержку инициативе поднять палестинский флаг по случаю Всемирного дня «аль-Кудс» и подчеркивали необходимость противостоять агрессии оккупационного режима Израиля.
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Ал-Кудс это путь мучеников
День Аль-Кудс - это демонстрация солидарности между авраамическими религиями против сионизма
Нью-Йорк, 16 мая, ИРНА – Пол Ларауди член Глобального движения солидарности против сионизма относил Международный День Аль-Кудс к авраамическим религиям, и сказал, что символическое значение этого дня - это собрание мусульман, евреев и христиан, чтобы освободить Иерусалим и Палестину от сионистской оккупации.
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Ал-Кудс это путь мучеников
Иракский депутат: шествие Аль-Кудса гарантирует законные права палестинцев
Багад, 16 мая, ИРНА - Член юридического комитета иракского парламента Хуссейн ал-Асади назвал шествие Дня Аль-Кудса, которое проводится каждый год в последнюю пятницу священного месяца Рамадан, гарантией восстановления законных прав палестинцев.
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Ал-Кудс это путь мучеников
Религиозный эксперт: Аль-Кудса - время, чтобы показать поддержку угнетенным мира
Шахр-е Корд, 16 мая, ИРНА - Представитель Верховного лидера в Чахармахале и Бахтиари Мохаммад–Али Некунам, говоря о предстоящем Дня Аль-Кудса, сказал, что День : Аль-Кудса - это время, чтобы показать поддержку угнетенным мира.
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Ал-Кудс это путь мучеников
Глава Британской исламской комиссии по правам человека предупредил о бездействии исламских центров
Лондон, 17 мая, ИРНА - Глава Британской исламской комиссии по правам человека Масуд Шаджаре, который отвечает за планирование ежегодной церемонии Всемирного дня Ал-Кудс в Лондоне, предостерег от бездействия западных организаций, исламских центров и религиозных деятелей перед лицом событий в Палестине.
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Документы внесения объектов Гиляна в список ЮНЕСКО представлены
Решт, 17 мая, ИРНА - Вчера по случаю Недели музейного и культурного наследия в Рештском музее сельского наследия были представлены документы внесения объектов Гиляна в ЮНЕСКО, в том числе гирканские леса и деревня Касемабад-Рудсар с акцентом на ткачестве палатки.
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Историческая монета обнаружена в порту Сираф
Бушер, 16 мая, ИРНА - Глава Национального культурного наследия Сирафа Мехди Азариян сказал, что в порту Сираф обнаружена историческая монета 19-го века, 1835 года.
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Журнал Мешхедского университета имени Фердоуси принят на международной базе Scopus
Мешхед, 16 мая, ИРНА - Декан факультета математических наук Мешхедского университета им. Фердоуси Алиреза Сохейли сказал, что Иранский журнал численного анализа и оптимизации для индекса был принят в базе данных Scopus.
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Четыре сезона удивительной природы села Камсорх Кермана
Прекрасная и удивительная природа села Камсорх Кермане с гористым климатом, в четыре сезона года, сияет, как сверкающая жемчужина в центре пустынной провинции Керман.
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Пустыня Варзане
Пустыня Варзане считается жемчужиной Исфаханской провинции, благодаря своим блестящим песчаным холмам. Расположена она в 105 км к юго-востоку от Исфахана. Эта пустыня считается одной из самой легкодоступной в Иране. Этот район имеет много природных достопримечательностей, таких как Гав Чах (аутентичная древняя гидравлическая система полива угодий), Соленое озеро и Песчаные дюны. Интересной является одежда местных жителей. В отличие от других частей страны, женщины в этой горячей области носят белые чадры, вместо использования черных.
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Ал-Кудс это путь мучеников
Международная конференция Ал-Кудс пройдет в виде видеоконференции
Тегеран, 16 мая, ИРНА - Международная конференция Ал-Кудс будет проведена виртуально с целью изучения стратегии Фронта Сопротивления против оккупационного режима в Иерусалиме.
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Темп научного роста Ирана в 2019 году вырос
Тегеран, 16 мая, ИРНА - Глава базы данных исламского мирового научного цитирования Мохаммад Джавад Дехани сказал, что в 2019 году Китай, Иран и Турция имели самые высокие темпы научного роста в 2019 году.
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Иностранные граждане в Иране с коронавирусом лечатся бесплатно
Тегеран, 16 мая, ИРНА - Объясняя действия и услуги Ирана в отношении афганских граждан по контролю за распространением коронавируса, генеральный директор по делам иностранных граждан и мигрантов Министерства внутренних дел Мехди Махмуди сказал, что в связи с этим все иностранные граждане с вирусом лечатся бесплатно в иранских больницах.
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Посол Ирана в Дамаске: первая кибла мусульман не продается
Тегеран, 16 мая, ИРНА - Посол Ирана в Дамаске Джавад Торкабади сказал, что первая кибла мусульман - это не земля, которую можно продать на международных аукционах, и Всемирный день Аль-Кудс призван привлечь внимание мусульман к этой проблеме.