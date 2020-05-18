Всемирный день Аль-Кудс

Тегеран, ИРНА - Кульминацией программы Всемирного дня Аль-Кудса в этом году является важное историческое выступление Верховного лидера Илсламской революции аятоллы Хаменеи, в котором он обсудит Кудс, Палестину и текущие события в регионе и мире. Это выступление превратится в кульминацию в истории движения Сопротивления.

Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи 22 мая в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудса выступит с телеобращением к мусульманскому миру. Прямой эфир выступления лидера в 12 часов по местному времени (11:30 мск.) будет транслироваться по телевизору и радио.