Всемирный день Аль-Кудс
Тегеран, ИРНА - Кульминацией программы Всемирного дня Аль-Кудса в этом году является важное историческое выступление Верховного лидера Илсламской революции аятоллы Хаменеи, в котором он обсудит Кудс, Палестину и текущие события в регионе и мире. Это выступление превратится в кульминацию в истории движения Сопротивления.
Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи 22 мая в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудса выступит с телеобращением к мусульманскому миру. Прямой эфир выступления лидера в 12 часов по местному времени (11:30 мск.) будет транслироваться по телевизору и радио.
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Президент Туниса: Иерусалим будет столицей независимой Палестины
Тегеран, 19 мая. ИРНА — Невозможно отрицать нацию и ее территориальные права одной страны, Иерусалим (аль-Кудс) когда-нибудь станет столицей независимой Палестины. Об этом заявил президент Туниса Каис Саид в годовщину оккупации Палестины в 1948 году.
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Любители Палестины отметят всемирный День аль-Кудс в соцсетях из-за коронавируса
Тегеран, 19 мая. ИРНА — Планы любителей палестинского народа по случаю всемирного Дня аль-Кудс в киберпространстве показывают, что пандемия коронавируса и карантин не смогли помешать глобальному празднованию этого дня.
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Речь Верховного лидера может стать историческим шагом к реализации идеалов Всемирного дня аль-Кудс
Багдад, 19 мая. ИРНА — Речь Верховного лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи по случаю всемирного дня аль-Кудс, который состоится в пятницу, 22 мая может стать историческим шагом к реализации идеалов Всемирного дня аль-Кудс, заявил в интервью ИРНА посол Палестины в Ираке Ахмед Акаль.
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Посол Сирии: исламское сопротивление не терпит поражение
Москва, 19 мая. ИРНА — Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад заявил, что США и Израиль должны смириться с тем, что исламское сопротивление не терпит поражение в поддержке палестинского народа.
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МИД Ирана: судьбу Палестины должен решать народ Палестины
Тегеран, 19 мая. ИРНА — Судьбу Палестины должен решать лишь палестинский народ, будь то мусульмане, христиане и евреи, говорится в сообщении, опубликованном на странице иранского МИД в Twitter.
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В Иране пройдет первая международная кампания "Свободная Палестина"
Тегеран, 19 мая, ИРНА – Первая международная кампания "Свободная Палестина" с участием поэтов страны при поддержке организации исламской пропаганды пройдет в Иране.
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Чаяние Палестины – общий язык мусульманского народа
Кум, 19 мая, ИРНА – Сегодня вопрос Палестины превратился в общий язык мусульманского народа, и палестинский народ достиг силы сопротивления под руководством имама Хомейни и аятоллы Хаменеи. Об этом заявил директор отдела по связям и международным делам офиса Верховного лидера Махди Мостафави.
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Слова Верховного лидера про Палестину и Аль-Кудс
Тегеран, 19 мая, ИРНА - Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи 22 мая в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудса выступит с телеобращением к мусульманскому миру. Прямой эфир выступления лидера в 12 часов по местному времени (11:30 мск.) будет транслироваться по телевизору и радио.
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Зияд ан-Нахала заявил о светлом будущем движения Сопротивления
Тегеран, 19 мая, ИРНА - Глава политбюро группировки Исламского Джихада Зияд ан-Нахала заявил о светлом будущем движения Сопротивления благодаря поддержке Ирана.
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Посол Ирана в РФ: США и сионисты преследуют иранофобию, чтобы заключить сделку века
Москва, 18 мая, ИРНА - Президент США Дональд Трамп и лидеры сионистского режима пытаются использовать ситуацию вокруг вспышки коронавируса для реализации сделки века. Сказал об этом посол Ирана Казем Джалали.
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Посол Палестины в России: никто в Палестине не принимает сделку века
Москва, 18 мая, ИРНА - Посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль сказал, что сделка века обречена на провал, и ни один палестинец его не примет.
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Законопроект противодействия враждебным мерам сионистского режима утвержден в парламенте
Тегеран, 18 мая, ИРНА - Законопроект противодействия враждебным мерам сионистского режима в понедельник он был одобрен большинством голосов депутатов иранского парламента.
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Иран отметит день Аль-Кудс, пока есть оккупация и преступление: МИД
Тегеран, 18 мая, ИРНА – Пока есть оккупация, агрессия и преступления, всемирный день Аль-Кудс отмечается, и Иран останется пионером в этом движении. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
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Всемирный день Аль-Кудс
Тегеран, ИРНА - Кульминацией программы Всемирного дня Аль-Кудс в этом году является важное историческое выступление Верховного лидера Илсламской революции аятоллы Хаменеи, в котором он обсудит Кудс, Палестину и текущие события в регионе и мире. Это выступление превратится в кульминацию в истории движения Сопротивления. Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи 22 мая в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к мусульманскому миру. Прямой эфир выступления лидера в 12 часов по местному времени (11:30 мск.) будет транслироваться по телевизору и радио.
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Ал-кудс - путь мучеников
В Иране пройдет кампания в поддержку палестинцев
Тегеране, 17 мая, ИРНА - По случаю Международного дня Ал-Кудс, в последнюю пятницу священного месяца Рамадан, пройдет рекламная кампания на тему Священного Ал-Кудса под названием «Сангнаме».
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Сделка века не будет реализована
Тегеран, 17 мая, ИРНА - Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал о том, что «Сделка века» не будет реализована. Он также сделал акцент на позиции Ирана по поддержке палестинского народа.
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Аль-Кудс – путь мучеников
Лидер выступит с телеобращением во Всемирный день Аль-Кудс
Тегеран, 17 мая, ИРНА – Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи 22 мая в пятницу наряду с Всемирным днем Аль-Кудс выступит с телеобращением к мусульманскому миру.
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Аль-Кудс — путь мучеников
Эксперт: план Израиля аннексировать часть Западного берега реки Иордан удвоил важность дня аль-Кудс
Нью-Йорк, 17 мая. ИРНА — План сионистского режима аннексировать часть Западного берега реки Иордан удвоил важность международного дня аль-Кудс в этом году, считает американский историк и писатель Джеральд Хорн.
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Аль-Кудс – путь мучеников
Совет исламского братства Афганистана призвал к освобождению Кудса
Кабул, 17 мая, ИРНА – Накануне международного дня Аль-Кудс, Совет исламского братства Афганистана заявил о необходимости освобождения Иерусалима.
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Аль-Кудс — путь мучеников
Антисионистские группы по всему миру заявили о своей поддержке инициативе поднять флаг Палестины
Лондон, 17 мая. ИРНА — Различные антисионистские группы по всему миру опубликовали сообщения в социальных сетях, в которых выражали свою поддержку инициативе поднять палестинский флаг по случаю Всемирного дня «аль-Кудс» и подчеркивали необходимость противостоять агрессии оккупационного режима Израиля.
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Ал-Кудс это путь мучеников
День Аль-Кудс - это демонстрация солидарности между авраамическими религиями против сионизма
Нью-Йорк, 16 мая, ИРНА – Пол Ларауди член Глобального движения солидарности против сионизма относил Международный День Аль-Кудс к авраамическим религиям, и сказал, что символическое значение этого дня - это собрание мусульман, евреев и христиан, чтобы освободить Иерусалим и Палестину от сионистской оккупации.
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Ал-Кудс это путь мучеников
Иракский депутат: шествие Аль-Кудса гарантирует законные права палестинцев
Багад, 16 мая, ИРНА - Член юридического комитета иракского парламента Хуссейн ал-Асади назвал шествие Дня Аль-Кудс, которое проводится каждый год в последнюю пятницу священного месяца Рамадан, гарантией восстановления законных прав палестинцев.
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Ал-Кудс это путь мучеников
Религиозный эксперт: Аль-Кудс - время, чтобы показать поддержку угнетенным мира
Шахр-е Корд, 16 мая, ИРНА - Представитель Верховного лидера в Чахармахале и Бахтиари Мохаммад–Али Некунам, говоря о предстоящем Дня Аль-Кудса, сказал, что День : Аль-Кудс - это время, чтобы показать поддержку угнетенным мира.
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Ал-Кудс это путь мучеников
Глава Британской исламской комиссии по правам человека предупредил о бездействии исламских центров
Лондон, 17 мая, ИРНА - Глава Британской исламской комиссии по правам человека Масуд Шаджаре, который отвечает за планирование ежегодной церемонии Всемирного дня Ал-Кудс в Лондоне, предостерег от бездействия западных организаций, исламских центров и религиозных деятелей перед лицом событий в Палестине.
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Ал-Кудс это путь мучеников
Международная конференция Ал-Кудс пройдет в виде видеоконференции
Тегеран, 16 мая, ИРНА - Международная конференция Ал-Кудс будет проведена виртуально с целью изучения стратегии Фронта Сопротивления против оккупационного режима в Иерусалиме.
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Посол Ирана в Дамаске: первая кибла мусульман не продается
Тегеран, 16 мая, ИРНА - Посол Ирана в Дамаске Джавад Торкабади сказал, что первая кибла мусульман - это не земля, которую можно продать на международных аукционах, и Всемирный день Аль-Кудс призван привлечь внимание мусульман к этой проблеме.