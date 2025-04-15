Встреча группы высокопоставленных должностных лиц трех ветвей власти с Верховным лидером

Во вторник днем группа членов правительства, депутатов парламента, высокопоставленных должностных лиц судебной власти и должностных лиц некоторых учреждений встретились с Верховным лидером Исламской революции по случаю начала нового года.
15 апр. 2025 г., 18:43
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