Встреча группы командиров вооруженных сил с Верховным главнокомандующим

В воскресенье днем 13 апреля группа командиров вооруженных сил Исламской Республики Иран встретилась с Аятоллой Хаменеи, Верховным главнокомандующим, по случаю Нового года.
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