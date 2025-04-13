Откладывание яиц черепахами бисса

Черепаха бисса, один из двух видов водных черепах, откладывающих яйца в Иране и включенных в Красный список Международного союза охраны природы, возвращается на место своего рождения на побережье деревни Шиб-Дераз на острове Кешм каждые три-четыре года в один-три этапа (с интервалом в 2 недели) для откладывания яиц, откладывая каждый раз от 40 до 150 яиц. Эти черепахи питаются подводными кораллами, и из-за вытаскивания этих кораллов из воды их морда немного вытягивается и становится похожей на клюв орла, поэтому их называют «орлиноклювыми». Когда яйца превращаются в детенышей и уходят в море, через 30 лет они снова возвращаются в это место для откладывания яиц.
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