Выставка достижений ядерной промышленности

Одновременно с наступлением «Национальный день ядерных технологий» утром в среду в присутствии президента Масъуда Пезешкияна и Мохаммада Эслами, вице-президента и главы Организации по атомной энергии, были представлены новые достижения ядерной промышленности.

journalistشهرام مومنی نوکنده
9 апр. 2025 г., 18:02

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