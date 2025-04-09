Выставка достижений ядерной промышленности

Одновременно с наступлением «Национальный день ядерных технологий» утром в среду в присутствии президента Масъуда Пезешкияна и Мохаммада Эслами, вице-президента и главы Организации по атомной энергии, были представлены новые достижения ядерной промышленности.
9 апр. 2025 г., 18:02
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