Равнина Сусан — одна из природных достопримечательностей провинции Хузестан, расположенная в 35 километрах к северо-западу от города Изе. Этот район состоит из двух сельских округов: равнины «Восточный Сусан» с центром в «Джанге» и равнины «Западный Сусан» с центром в «Торошке», и расположен вблизи провинции Чахармахал и Бахтиария. Протекающая через равнину река Карун создала благоприятные условия для туризма и экологического туризма. Обширные пастбища, благоприятный климат и присутствие бахтиарских кочевников — вот отличительные особенности этого района. Весной равнина Сосан привлекает множество туристов, благодаря своим диким цветам и захватывающим дух пейзажам. Географическое положение и природная красота сделали эту равнину одним из ценных регионов Хузестана. Этот район демонстрирует сочетание природной красоты и культурных особенностей кочевой жизни.
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