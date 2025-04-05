Равнина Сусан — одна из природных достопримечательностей провинции Хузестан, расположенная в 35 километрах к северо-западу от города Изе. Этот район состоит из двух сельских округов: равнины «Восточный Сусан» с центром в «Джанге» и равнины «Западный Сусан» с центром в «Торошке», и расположен вблизи провинции Чахармахал и Бахтиария. Протекающая через равнину река Карун создала благоприятные условия для туризма и экологического туризма. Обширные пастбища, благоприятный климат и присутствие бахтиарских кочевников — вот отличительные особенности этого района. Весной равнина Сосан привлекает множество туристов, благодаря своим диким цветам и захватывающим дух пейзажам. Географическое положение и природная красота сделали эту равнину одним из ценных регионов Хузестана. Этот район демонстрирует сочетание природной красоты и культурных особенностей кочевой жизни.