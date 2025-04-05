Остров "Ормуз", расположенный на юге Ирана, благодаря своему особому географическому положению, помимо красной почвы, обладает разнообразными геологическими структурами. "Богиня соли", одна из важнейших достопримечательностей этого региона, известна среди туристов благодаря своей резной соляной структуре и разноцветным слоям. Оранжевый поток воды, протекающий через сердце этой горы, придает окружающей среде неповторимый вид и повышает ее геологическую значимость. Это явление является результатом воздействия природных факторов и течения времени на структуру земли острова. "Ормуз" с такими проявлениями считается одним из интересных регионов для геологических исследований в стране.