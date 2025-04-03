Сад Фатх-Абад, Керман

Сад «Фатх-Абад» в Кермане, один из исторических памятников эпохи Каджаров, с аутентичной иранской архитектурой и привлекательным пространством, известен как одна из туристических достопримечательностей этого города. Этот сад, который, как говорят, был образцом для строительства сада «Шахзаде Махан», сегодня, с красивой подсветкой и тенистыми дорожками, принимает туристов и любителей исторических памятников.
3 апр. 2025 г., 17:30
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