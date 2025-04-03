«Сиздах-бедар» в Иране

«Сиздах-бедар» — древний праздник в иранской культуре, уходящий корнями в старинные верования и являющийся символом связи человека с природой. В этот день люди покидают города и устремляются в зелёные долины и к берегам рек, чтобы испытать чистые мгновения покоя и единения с землёй.

journalistشهرام مومنی نوکنده
3 апр. 2025 г., 11:49

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