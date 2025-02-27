Обряд Новруз-хани в Горгане

Новруз-хани – одна из любимых традиций среди жителей северного Ирана, особенно в провинции Голестан. В этом обряде опытные артисты, перемещаясь по улицам и распевая стихи на местном языке, возвещают о приходе весны и за несколько дней до начала нового сезона привносят весеннее настроение в дома.