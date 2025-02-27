Включение тяжелой, средней и сверхтяжелой техники в Сухопутные войска армии

Тяжелая, средняя и сверхтяжелая техника была включена в Сухопутные войска в четверг на церемонии с участием контр-адмирала Хабиболлы Сайяри, заместителя координатора армии, бригадного генерала Киюмарса Хейдари, командующего Сухопутными войсками армии, бригадного генерала Нозара Немати, заместителя командующего Сухопутными войсками армии, и группы армейских командиров.
27 февр. 2025 г., 16:30
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