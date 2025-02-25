Встреча министров иностранных дел России и Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с визитом в Тегеране, во вторник днем посетил министерство иностранных дел, где встретился и провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
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