Встреча министров иностранных дел России и Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с визитом в Тегеране, во вторник днем посетил министерство иностранных дел, где встретился и провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

journalistشهرام مومنی نوکنده
25 февр. 2025 г., 16:26

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