Коллектив Санкт-Петербургской камерной филармонии

В понедельник вечером в Зале Вахдат состоялось выступление Нового камерного оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Ярослава Забояркина. Спектакль проводится в рамках культурного проекта «Музыкальный мост Тегеран-Санкт-Петербург» при поддержке Фонда художественных инициатив Администрации Президента России и в сотрудничестве с Фондом Рудаки.