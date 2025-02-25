Коллектив Санкт-Петербургской камерной филармонии

В понедельник вечером в Зале Вахдат состоялось выступление Нового камерного оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Ярослава Забояркина. Спектакль проводится в рамках культурного проекта «Музыкальный мост Тегеран-Санкт-Петербург» при поддержке Фонда художественных инициатив Администрации Президента России и в сотрудничестве с Фондом Рудаки.
25 февр. 2025 г., 13:21
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